Садальский посмеялся над Пугачевой на дне рождения модельера Зайцева

Актер Станислав Садальский рассказал об инциденте с певицей Аллой Пугачевой, когда та буквально убежала от журналистов на дне рождения дизайнера Вячеслава Зайцева.

Актер Станислав Садальский рассказал об инциденте с певицей Аллой Пугачевой, когда та буквально убежала от журналистов на дне рождения дизайнера Вячеслава Зайцева.

Знаменитый модельер организовал вечеринку в честь своего 83-летия. Среди гостей мероприятия оказались Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин.

Селебрити не ожидали увидеть на празднике журналистов. Некий молодой человек заранее продавал билеты на вечеринку, сообщив прессе, кто именно будет присутствовать на ней. Примадонна российской эстрады не была готова к пристальному вниманию папарацци, которые буквально не давали ей проходу.

"Была очень неприятная ситуация. Стали дергать, стали просить фото. Она поняла, что попала в неприятную ситуацию", — рассказал Садальский на своем YouTube-канале.

Актер показал видео, где Примадонна стоит в окружении назойливых журналистов. На помощь жене подоспел Максим Галкин, который пытался вывести супругу из плотного кольца. В итоге Пугачева "убежала" от преследователей, заявил Садальский в подписи к видео.