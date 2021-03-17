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12:09   17 Марта 2021
Политика

Замглавы МИД РФ обвинил НАТО в деформировании системы безопасности Европы

Замглавы МИД РФ обвинил НАТО в деформировании системы безопасности Европы

Вина за деформацию системы безопасности в Европе лежит на НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Глушко.

По его словам, Североатлантический альянс сам приблизил свои рубежи к границам России. НАТО разместила войска и усилила присутствие около жизненных центров РФ. Кроме того, увеличилось количество военных учений. Действия Альянса привели к тому, что ситуация в области безопасности на Европейском континенте кардинально деформировалась.

Глушко добавил, что на фоне событий России пришлось реагировать, поскольку вопросы укрепления безопасности и национальные интересы всегда ставятся во главу угла.

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#россия #нато #глушко

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