Россию призвали к более активной реализации права экстерриториальности

Мир изменился, и сейчас экстерриториальный принцип становится нормой, заявил полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Мир изменился, и сейчас экстерриториальный принцип становится нормой, заявил полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Факт в том, что Россия занимает абсолютно оборонительную позицию и позволяет себе "отвешивать пощечины". Мы ведем себя несколько патриархально в реализации права экстерриториальности, однако не нужно делать акцент на том, кто плохо себя ведет. Следует проявлять себя в более наступательном ключе, подчеркнул заслуженный юрист РФ.

Адвокат, председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена согласился: нельзя исходить из того, что нас везде бьют, иначе это продолжится. Важно показывать, что мы компетентны и эффективны, а не сидеть и ждать. Сложность в том, чтобы расшевелить людей, нуждающихся в правовой помощи, поэтому юристам нужно больше просвещать и помогать им.

Такие мнения были высказаны в ходе круглого стола по вопросам экстерриториального правоприменения, проходящего в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".