Голландский суд устроил обыкновенную расправу над российскими журналистами по делу, где фигурировали представители Bellingcat.

Голландский суд устроил обыкновенную расправу над российскими журналистами по делу, где фигурировали представители Bellingcat.

К такому выводу пришел полпред Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. Как стало известно ранее, в отношении сотрудников Федерального агентства новостей (ФАН) поступали сообщения с угрозами от репортеров Bellingcat. Голландский суд позже запретил российскому СМИ публиковать материалы по этой теме и пригрозил штрафом.

"Суд даже не пытался получить никаких материалов или свидетельств от ФАН. Это просто расправа. Назначили виноватыми — будьте виноватыми", — сказал Барщевский.

Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что это беспрецедентное решение. Все материалы ФАН были опубликованы на территории России, после чего иностранные представители начали необоснованно требовать опровержения.

Как стало известно, журналисты ФАН ответили на решение Окружного суда Амстердама по иску Bellingcat.