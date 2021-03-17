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11:55   17 Марта 2021
Политика

В Совфеде РФ посоветовали не ставить под сомнение волеизъявление крымчан

В Совфеде РФ посоветовали не ставить под сомнение волеизъявление крымчан

Крым воссоединился с Россией навсегда. Об этом заявила сенатор Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Политик призвала не искать аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление жителей полуострова.

"В составе России Крым защищен. И хочется всем сказать: это навсегда", — сказала Матвиенко.

Стоит отметить, что Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. Тогда за инициативу о вхождении в состав РФ проголосовала большая часть граждан. После Москва неоднократно заявляла, что не подвергает свой суверенитет над Крымом сомнению.

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#россия #крым #матвиенко #совфед

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