В Совфеде РФ посоветовали не ставить под сомнение волеизъявление крымчан

Крым воссоединился с Россией навсегда. Об этом заявила сенатор Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Крым воссоединился с Россией навсегда. Об этом заявила сенатор Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Политик призвала не искать аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление жителей полуострова.

"В составе России Крым защищен. И хочется всем сказать: это навсегда", — сказала Матвиенко.

Стоит отметить, что Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. Тогда за инициативу о вхождении в состав РФ проголосовала большая часть граждан. После Москва неоднократно заявляла, что не подвергает свой суверенитет над Крымом сомнению.