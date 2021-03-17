Россияне заявили о желании вернуть смертную казнь и отменить ЕГЭ

Сотрудники ВЦИОМ провели опрос, в ходе которого выяснили, какие законы россияне посоветовали бы принять или отменить президенту РФ, если бы были на месте его советника.

Сотрудники ВЦИОМ провели опрос, в ходе которого выяснили, какие законы россияне посоветовали бы принять или отменить президенту РФ, если бы были на месте его советника.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 5% россиян считают необходимой отмену ЕГЭ. Еще 3% были бы не против вернуть прежний вариант Конституции. Кроме того, 2% респондентов высказались за отмену моратория на смертную казнь. Такое же число опрошенных отдали голос за принятие закона о домашнем насилии.

Примерно 7% респондентов посоветовали бы президенту ужесточить наказания за взяточничество. Около 6% россиян считают необходимым уменьшить в стране налоги, а также провести ряд изменений в системе налогообложения. Такое же количество респондентов высказалось за активное развитие России.

Не так давно аналитики ВЦИОМ рассказали, о чем чаще всего мечтают жители РФ. Согласно результатам их опроса, больше всего россияне мечтают о здоровье для своих близких, путешествиях и качественном уровне жизни для внуков, сообщает телеканал "360".