«Это плевок». Косачев осудил решение присвоить стадиону во Львове имя Бандеры

Львовский областной совет попросил переименовать сооружение, построенное к чемпионату Европы 2012 года, в «Арену Львов имени Степана Бандеры».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «откровенным плевком в адрес жертв украинских националистов» предложение присвоить футбольному стадиону «Арена Львов» имя предводителя Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Степана Бандеры. Об этом он заявил агентству ТАСС.

Ранее Львовский областной совет попросил правительство Украины переименовать сооружение, построенное к чемпионату Европы 2012 года, в «Арену Львов имени Степана Бандеры». Как сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале, такое решение поддержали на заседании 68 депутатов облсовета во Львове.

По мнению Косачева, стадион с подобным названием вряд ли бы допустили к участию в турнире, случись это в 2012 году. Сенатор отметил тот факт, что инициатором идеи стал депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Соломия Рыботицкая.

«Пикантность ситуации в том, что инициатором переименования львовского стадиона выступили представители городской фракции под громким названием "Европейская солидарность". А сама "Арена Львов" была построена именно к чемпионату Европы 2012 года, который прошел в Польше и на Украине. Вряд ли его бы допустили к Евро с таким титулом», — не сомневается Косачев.

Вице-спикер верхней палаты парламента напомнил, что это не первый случай на Украине. Ранее депутаты горсовета Тернополя единогласно выступили за присвоение центральному стадиону, где пройдет финал Кубка страны по футболу, имени другого участника преступных военных формирований — Романа Шухевича. Такое предложение вызвало негативную международную реакцию.

«Будем надеяться, не только в Польше поймут, как именно понимают на Украине "европейскую солидарность". Венгрия уже узнала это на примере попыток запретить венгерскому меньшинству учиться на родном языке, а теперь вот такой откровенный плевок в адрес жертв украинских националистов», — посетовал Косачев.

Будучи одним из идеологов украинского национализма, Степан Бандера сотрудничал с нацистской Германией в годы Великой отечественной войны. На счету организации украинских националистов, которую он возглавлял до 1959 года, более 100 тысяч убийств поляков, чехов, евреев в Западной Волыни.