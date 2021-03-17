Перспективы Крыма обсудят в медиацентре "Патриот"

Политологи и общественные деятели обсудят перспективы Крыма в медиацентре "Патриот", а также поговорят о первостепенных задачах для развития полуострова.

Политологи и общественные деятели обсудят перспективы Крыма в медиацентре "Патриот", а также поговорят о первостепенных задачах для развития полуострова.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему "Перспективы Крыма — три задачи, которые нужно решить". Эфир состоится 17 марта в 12:00.

Эксперты, экономисты, политологи, общественные деятели и журналисты поговорят о водоснабжении российского полуострова, обсудят перспективы развития энергетики и спорта в регионе.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра "Патриот": 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Электронная почта: presscenter@mediapatriot.ru. К участию приглашаются журналисты всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.