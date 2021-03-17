11:43 17 Марта 2021Армия
Шойгу заявил о должном ответе РФ в случае размещения американских ракет в Европе и в Азии
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предупредил о симметричной реакции при дислокации ракетных комплексов США близ границ РФ.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предупредил о симметричной реакции при дислокации ракетных комплексов США близ границ РФ.
Высказывание руководителя российского министерства обороны приводит казахстанский портал Tengrinews.kz.
Шойгу напомнил, что США вышли из договора по ракетам средней дальности под надуманным предлогом, и пока такое американское оружие не появилось в Европе.
"Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи", — подчеркнул Шойгу.
Ранее о недопустимости размещения американских ракет средней дальности в Японии высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.