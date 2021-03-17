Шойгу заявил о должном ответе РФ в случае размещения американских ракет в Европе и в Азии

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предупредил о симметричной реакции при дислокации ракетных комплексов США близ границ РФ.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предупредил о симметричной реакции при дислокации ракетных комплексов США близ границ РФ.

Высказывание руководителя российского министерства обороны приводит казахстанский портал Tengrinews.kz.

Шойгу напомнил, что США вышли из договора по ракетам средней дальности под надуманным предлогом, и пока такое американское оружие не появилось в Европе.