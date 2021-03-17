Депутат Исаев обрушился с критикой на американское правосудие

Правосудие США полностью подчиняется политике и идеологии, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Исаев на конференции по вопросам экстерриториального правоприменения.

Правосудие США полностью подчиняется политике и идеологии, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Исаев на конференции по вопросам экстерриториального правоприменения.

По словам парламентария, западные репрессии касаются не только физических, но и юридических лиц. Похожая ситуация сложилась с Федеральным агентством новостей (ФАН) и голландским судом. Тогда решение принималось вообще без обвиняемого. Ответчику также не дали права высказаться.

"Это метод работы сталинских троек: не нужен защитник, не нужен обвиняемый, достаточно нашей убежденности в том, что он нарушитель наших либеральных ценностей", — заявил депутат.

Андрей Исаев подчеркнул, что система правосудия Америки и западных государств полностью подчинена политике и идеологии.

Как стало известно ранее, летом прошлого года некоторым сотрудникам ФАН начали поступать сообщения с угрозами и предложением финансового вознаграждения от репортеров Bellingcat.