Крымчане ждут от Зеленского ответов по блокаде полуострова

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс задал президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько вопросов касаемо отношения к полуострову и его жителям.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс задал президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько вопросов касаемо отношения к полуострову и его жителям.

Зеленский в день годовщины крымского референдума в соцсети Twitter заявил, что Украина не отказывается от Крыма и подготовит "стратегию реинтеграции".

Фикс в беседе с журналистами РИА Новости отреагировал на слова Зеленского. Он предложил украинскому лидеру ответить на ряд вопросов касаемо Крыма.

"Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду?" — спросил крымский чиновник.

Также Фикс заявил, что никто за агрессию в адрес Крыма наказания так и не понес, а негатив к жителям полуострова со стороны Киева только усилился.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Крым навсегда останется в составе России. Об этом говорилось в материале телеканала "360".