ВСУ пятикратно увеличили обстрелы территорий ДНР

Подразделения ВСУ на линии фронта в Донецкой Народной Республике 21 раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

Подразделения ВСУ на линии фронта в Донецкой Народной Республике 21 раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации, за 16 марта украинские силовики произвели обстрел поселков: Яковлевка, Зайцево (южное), Горловка, Набережное, Коминтерново, Саханка, Украинское, Ленинское, Сосновское, Заиченко.

Бойцы ВСУ использовали различные типы гранатометов и стрелкового оружия, выстрелили 102 различных боеприпаса калибром крупнее 12,7 мм.

Представитель ДНР подчеркнул, что жители населенных пунктов в результате обстрелов украинской армии не пострадали. ВСУ также не удалось повредить инфраструктуру поселков и жилые дома.