Америка готова ввести новые экономические ограничения против РФ из-за «вмешательства в выборы» 2020 года.

На следующий день после президентских выборов в США 2020 года (прошли 3 ноября) директор Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS) страны Кристофер Кребс заявил, что у него нет не единой причины думать о вмешательстве иных стран в процесс голосования. Через несколько дней экс-президент Дональд Трамп уволил его, потому что на выборах «происходили массовые нарушения и мошенничество».

Спустя четыре месяца американская разведка подтвердила, что честному голосованию в ноябре прошло года все же помешали. Догадаться, кто именно не составит труда: Соединенные Штаты вновь обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы» 2020 года и готовят санкции против лиц, причастных к этому, сообщает CNN.

И еще раз «вмешательство»

Если в 2016 году Москва якобы помогала взбираться на политический олимп республиканцу Дональду Трампу, то на минувших выборах пресловутые «российские хакеры» занялись другим кандидатом. По данным CNN, правительство РФ пыталось «очернить» демократа Джозефа Байдена, а его оппонента из Республиканской партии, напротив, возвысить в глазах американцев.

«Цели России не ограничивались нанесением ущерба кандидатуре Байдена и содействием переизбранию Трампа, говорится в докладе [DHS]. Американская разведка обнаружила, что Москва также стремилась подорвать общественное доверие к избирательному процессу и усугубить социально-политические разногласия в США. <…> Трамп и его союзники публично приняли дезинформационную кампанию России против Байдена, а также встретились с фигурами, связанными с Кремлем, и продвигали свои теории заговора», — пишет портал.

Впрочем, не только Россия якобы пыталась продвинуть кандидатуру Трампа. Самые агрессивные попытки вмешаться в выборный процесс исходили от Ирана, утверждают специалисты Министерства внутренней безопасности США. Совместные усилия Москвы и Тегерана были направлены «на обострение разногласий и подрыв доверия к нашим [американским] демократическим институтам».

Примечательно, что Китай, как основной геополитический противник США в бытность президентства Трампа, на этот раз остался не у дел. Признаков вмешательства Пекина в выборы-2020 в ведомстве не обнаружили.

Обвинения DHS в адрес России в докладе никакими доказательствами не подкреплены. Более того, через несколько часов после публикации документа американский Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) официально подтвердили отсутствие каких-либо признаков влияния иностранных государств на итоги выборов 2020 года.

«Мы <…> не имеем свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица препятствовали голосованию, изменяли результаты голосования, нарушали возможность подсчитывать голоса или вовремя передавать результаты голосования, вносили изменения в какие-либо технические аспекты процесса голосования или каким-либо иным образом нарушили целостность информации о регистрации избирателей или о поданных голосах во время федеральных выборов 2020 года», — говорится в сообщении.

Российский ответ

Посольство России в США уже ответило на обвинения в новом «вмешательстве». На официальной странице в Facebook представители дипведомства назвали доводы DHS «безосновательными обвинениями». Чтобы создавать вокруг РФ негативный образ, Вашингтон вновь обращается к «мегафонной дипломатии», не предоставляя доказательств своих слов, уверены в посольстве.

Российский политолог Евгений Сатановский указал на противоречие: с одной стороны, Министерство внутренней безопасности США, заявляющее о попытках РФ «очернить» кандидатуру Байдена, с другой – ФБР и Минюст, не предоставляющие ни одного доказательства этой теории. На страницах своего Telegram-канала «Армагеддоныч» эксперт также напомнил про многочисленные скандалы, связанные с возможными вбросами бюллетеней на выборах в ноябре 2020 года.

«Все эти смешные ребята утверждают, что кибервмешательства в выборы из России не было. Ну, да. Они же там Байдену победу нарисовали, так что, если он благодаря нам победил, совсем нехорошо получается. Его и так полстраны президентом не признает», — отметил Сатановский.

Логику «продвижения» кандидатуры Дональда Трампа политолог не понял вовсе. По его словам, за годы президентства республиканец не раз выступал с резкими заявлениями в адрес Москвы, вводил экономические санкции и наращивал армию, дабы предупредить «российскую агрессию».

«И, кстати, чего ради мы Трампа проталкивали? Из мужской солидарности, что ли? Он что хорошего России сделал? Разве что, не облаивал нас до такой степени бессмысленно, как демократы. Для этого у него Конгресс был и прочие тамошние балаболы», — подчеркнул Сатановский.

В заключение специалист обратил внимание, что новые обвинения во «вмешательстве в выборы» говорят о психическом расстройстве американских чиновников. В годы холодной войны Белый дом и разведка США «занимались делом», заверил Сатановский, а в наши дни они пытаются насолить Москве «в клоунском стиле».