Андрей Данельян возмутился политикой США по отношению к экстрадиции граждан РФ

Соединенные Штаты единолично принимают решения о выкрадывании россиян за рубежом. Об этом заявил профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Данельян.

Соединенные Штаты единолично принимают решения о выкрадывании россиян за рубежом. Об этом заявил профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Данельян.

Сегодня на базе пресс-центра МИА "Россия сегодня" проходит конференция, на которой эксперты обсуждают вопросы, касающиеся экстерриториального правоприменения. Мероприятие проходит на территории столицы РФ.

Андрей Данельян рассказал, что некоторые граждане России были задержаны прямо в аэропорту или по прилету на отдых. Россияне даже не знали, что на них в другой стране завели уголовное дело. США просто решили выкрадывать людей.

"Другим словом кроме как похищение это нельзя назвать", — сказал профессор.

Эксперт подчеркнул, что американцы умеют воплощать свои права на экстрадицию граждан. Вашингтон требует выдачи людей у тех государств, с которыми Белый дом даже не заключал специальных соглашений, заявил Данельян.

Как стало известно ранее, Генконсульство РФ в Хьюстоне будет добиваться пересмотра приговора россиянке Богдане Осиповой.