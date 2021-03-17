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11:07   17 Марта 2021
Общество

Конференция по вопросам экстерриториального правоприменения стартовала в Москве

Конференция по вопросам экстерриториального правоприменения стартовала в Москве

Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения начался на базе пресс-центра МИА "Россия сегодня".

В рамках мероприятия политики и эксперты обсудят вопросы, касающиеся защиты прав российских граждан на территории других мировых государств. Также будут освещены проблемы задержания россиян за рубежом.

В конференции принимают участие, партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев, парламентарий Госдумы России Андрей Исаев, профессор Дипломатической академии Андрей Данельян, руководитель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена и полпред кабинета министров в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Стоит отметить, что пресс-центр МИА "Россия сегодня", где проходит мероприятие, является специальной многофункциональной площадкой.

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#москва #круглый стол #россия сегодня

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