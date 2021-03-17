В России оценили заявления разведки США о выборах

Данные американской разведки о якобы вмешательстве российской стороны в выборы президента США 2020 года прокомментировали официальные лица РФ.

Данные американской разведки о якобы вмешательстве российской стороны в выборы президента США 2020 года прокомментировали официальные лица РФ.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами РИА Новостей назвал подобные сведения ничем иным, как очередным информационным вбросом. Он отметил, что эти данные никак не подтверждены.

США и ранее продвигали тему о якобы вмешательстве РФ во внутреннюю политику страны. Вашингтон проводил расследования о "вмешательстве" России в выборы 2016 года. Дело вел спецпрокурор Роберт Мюллер, однако оно закончилось ничем из-за отсутствия доказательств. Мюллер позже покинул пост.

Официальные представители властей РФ не раз заявляли, что Россия не оставит без ответа санкции стран Запада и даст симметричный, соразмерный ответ.