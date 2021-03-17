Российские врачи подтвердили менее 9000 случаев коронавируса за сутки

Всего 8 998 россиян получили положительный результат теста на коронавирус за минувшие сутки, следует из сообщения оперштаба.

Всего 8 998 россиян получили положительный результат теста на коронавирус за минувшие сутки, следует из сообщения оперштаба.

Положительная динамика по коронавирусу наблюдается в России несколько недель подряд. Врачи фиксируют все меньше новых случаев заболевания, больницы для лечения COVID-19 постепенно пустеют. Массовая вакцинация от заболевания снижает распространение коронавируса, считают специалисты.

Порядка 4,3 млн россиян заразились COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Отечественные врачи вылечили от заболевания более четырех млн человек. Вакцинация от заболевания доступна любому россиянину без медицинских противопоказаний.