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10:35   17 Марта 2021
Происшествия

СК заинтересовался дракой в младшей школе в Балакове

СК заинтересовался дракой в младшей школе в Балакове

Следователи регионального СК начали проверку по факту драки детей в школе №11 Балакова. Дети избили сверстника. Видео с избиением появилось в Сети.

Инцидент произошел 15 марта в школе №11 в одном из младших классов. Пользователи выложили в социальных сетях видео, на котором группа детей избивает одноклассника. В момент инцидента учителя не было в классе, поэтому никто не предотвратил конфликт.

Пострадавший ребенок проходит медицинскую экспертизу. Сотрудники полиции опрашивают сотрудников учебного заведения, родителей потерпевшего и очевидцев драки. Работу классного руководителя, который отсутствовал в момент конфликта в классе, взяли на особый контроль. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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#драка #школа #балаково

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