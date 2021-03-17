10:35 17 Марта 2021Происшествия
СК заинтересовался дракой в младшей школе в Балакове
Следователи регионального СК начали проверку по факту драки детей в школе №11 Балакова. Дети избили сверстника. Видео с избиением появилось в Сети.
Следователи регионального СК начали проверку по факту драки детей в школе №11 Балакова. Дети избили сверстника. Видео с избиением появилось в Сети.
Инцидент произошел 15 марта в школе №11 в одном из младших классов. Пользователи выложили в социальных сетях видео, на котором группа детей избивает одноклассника. В момент инцидента учителя не было в классе, поэтому никто не предотвратил конфликт.
Пострадавший ребенок проходит медицинскую экспертизу. Сотрудники полиции опрашивают сотрудников учебного заведения, родителей потерпевшего и очевидцев драки. Работу классного руководителя, который отсутствовал в момент конфликта в классе, взяли на особый контроль. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.