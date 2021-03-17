10:35 17 Марта 2021Политика
Вице-спикер Совфеда РФ Ильяс Умаханов покинул пост
Ильяс Умаханов покинул пост вице-спикера Совета Федерации РФ. О кадровых перестановках сообщают СМИ.
Ильяс Умаханов покинул пост вице-спикера Совета Федерации РФ. О кадровых перестановках сообщил ТАСС.
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев ранее сообщал, что займет пост вице-спикера палаты вместо Умаханова. Предположительно, Ильяс Умаханов может заняться подготовкой Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Не исключено, что должность Косачева перейдет замглаве МИД Григорию Карасину.