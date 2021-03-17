Власти Греции признают сертификат о вакцинации российским "Спутником V"

Правительство Греции заявило, что признает сертификат о вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" наравне с другими европейскими вакцинами.

Правительство Греции заявило, что признает сертификат о вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" наравне с другими европейскими вакцинами.

Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис РИА Новости. Прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в страну, пояснил министр.

На территорию Греции можно въехать при предъявлении сертификата о вакцинации и с отрицательным результатом теста на коронавирус. Также принимается анализ теста на антитела после выздоровления от COVID-19.

"Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания", — заявит Теохарис.

Греция ждет туристов из России с 14 мая. Независимо от решения Европейского агентства лекарственных средств власти Греции приняли решение считать "Спутник V" равным другим европейским вакцинам, подчеркнул министр.