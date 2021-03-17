Посол РФ в Германии: Крым мог повторить судьбу Донбасса

Накануне годовщины возвращения Крыма в состав России, посол РФ в Германии напомнил всему миру, какую роль сыграл Запад в этой истории.

Переход Крыма от Украины в состав России был спровоцирован Западом для того, чтобы вбить клин между некогда едиными странами. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Дипломат напомнил, какие события разворачивались на Украине буквально за месяц до проведения мирного референдума.

В феврале 2014 года местные оппозиционеры и действующий тогда президент Виктор Янукович подписали соглашение «об урегулировании кризиса». Свои подписи на документе поставили также главы МИД Германии, Франции и Польши. Однако украинский лидер в тот же день покинул свой пост. А спустя еще сутки начался вооруженный конфликт на Майдане.

«Все произошло с молчаливого согласия европейских посредников и ЕС. Никто не взял слово, чтобы призвать стороны к соблюдению соглашений. Большая часть страны была отдана на откуп агрессивного националистического отребья», — напомнил российский посол.

Политик уверен, Крым мог стать вторым Донбассом, если бы вовремя не вернулся в состав России. Жертв и пострадавших там не было даже в период с 27 февраля по 18 марта, когда полуостров постепенно переходил под юрисдикцию РФ. На голосование явились 83% местных жителей, из них 96% высказались за.

Спикер отметил, что тяжелое украинское наследие сегодня не мешает региону динамично развиваться. Ремонтируются и строятся дороги, развивается промышленность и туризм, расширяется инфраструктура.

«Большое внимание уделяется защите прав человека. На территории полуострова сформировалась обширная национальная и культурная автономия крымских татар. В отличие от того времени, когда Крым еще был частью Украины, язык этого народа наряду с русским и украинским закреплен в конституции республики в качестве официального», — подчеркнул Нечаев.

А вот ситуация на Украине, по словам российского посла, сегодня «не имеет ничего общего с конституцией и законами»: неугодных политиков ставят под удар, закрывают оппозиционные телеканалы, вводят санкции против своих же людей и организаций. И все это под аплодисменты Запада, который Нечаев обвинил в двойных стандартах.

«Самое удивительное, что либеральный Запад, обычно так радеющий за соблюдение прав человека и свобод, стремящийся выступать в роли образца демократии, с пониманием относится к таким противоправным действиям. Вот проявление двойной морали и двойных стандартов, не делающее никому чести», — заключил политик.

Ранее в день годовщины крымского референдума (16 марта) Владимир Зеленский в соцсети Twitter заявил, что Украина не отказывается от Крыма и подготовит «стратегию реинтеграции» полуострова, он назвал «фейковым» референдум 2014 года. Это вызвало бурный шквал критики со стороны российских политиков, в том числе из Совфеда.