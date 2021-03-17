Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от укусов клещей 

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, как надежно обезопасить себя от клещевого энцефалита.

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, как надежно обезопасить себя от клещевого энцефалита.

С приходом весны активизируются клещи. Готовиться к этому надо заранее. Самый эффективный вариант — сделать прививку от клещевого энцефалита, рассказала радио Sputnik доктор биологических наук Наталья Шашина. После укуса клеща вирус передается в течение пяти минут.

Однако опасную инфекцию можно подцепить не только от него, но также через коровье и козье молоко. Обычно делают две прививки с разницей в два месяца. В крайнем случае перерыв может составлять две недели, но не меньше. Особенно это касается жителей Новосибирской, Тюменской и Томской областей, а также Красноярского края. А вот жителям Москвы прививаться не обязательно, так как этот регион не считается эндемичным по энцефалиту, сообщает телеканал "360".