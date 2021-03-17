Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от укусов клещей
Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, как надежно обезопасить себя от клещевого энцефалита.
С приходом весны активизируются клещи. Готовиться к этому надо заранее. Самый эффективный вариант — сделать прививку от клещевого энцефалита, рассказала радио Sputnik доктор биологических наук Наталья Шашина. После укуса клеща вирус передается в течение пяти минут.
Однако опасную инфекцию можно подцепить не только от него, но также через коровье и козье молоко. Обычно делают две прививки с разницей в два месяца. В крайнем случае перерыв может составлять две недели, но не меньше. Особенно это касается жителей Новосибирской, Тюменской и Томской областей, а также Красноярского края. А вот жителям Москвы прививаться не обязательно, так как этот регион не считается эндемичным по энцефалиту, сообщает телеканал "360".