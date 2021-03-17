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10:14   17 Марта 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали готовящего взрыв в Адыгее террориста

Сотрудники ФСБ задержали готовящего взрыв в Адыгее террориста

Компоненты самодельной бомбы удалось обнаружить в доме жителя Адыгеи. Он готовил теракт в месте массового пребывания людей.

Сторонник запрещенной на территории РФ организации "Исламское государство" задержан в Адыгее, сообщает ФСБ России. По данным ведомства, мужчина готовил теракт в одном из мест массового пребывания людей.

Дома у задержанного удалось обнаружить компоненты самодельной бомбы, флаг террористической организации и карту Майкопа "с объектами террористических устремлений" — на ней были отмечены места, где злоумышленник планировал реализовать свои преступные замыслы.

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#терроризм #арест #взрыв #адыгея

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