Президент РФ поздравил гендиректора ТАСС с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с юбилеем. Михайлову исполнилось 50 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с юбилеем. Михайлову исполнилось 50 лет.

Глава государства отметил в поздравлении, что опыт и творческая энергия Михайлова и в дальнейшем будут помогать успешно развивать ТАСС.

Также Путин позитивно оценил успехи гендиректора ТАСС в области журналистики. По словам президента, Сергей Михайлов пользуется авторитетом, а ТАСС является крупнейшим мировым информационным агентством. Владимир Путин пожелал юбиляру здоровья и всего самого доброго.