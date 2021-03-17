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9:53   17 Марта 2021
Политика

Президент РФ поздравил гендиректора ТАСС с днем рождения

Президент РФ поздравил гендиректора ТАСС с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с юбилеем. Михайлову исполнилось 50 лет.

Глава государства отметил в поздравлении, что опыт и творческая энергия Михайлова и в дальнейшем будут помогать успешно развивать ТАСС.

Также Путин позитивно оценил успехи гендиректора ТАСС в области журналистики. По словам президента, Сергей Михайлов пользуется авторитетом, а ТАСС является крупнейшим мировым информационным агентством. Владимир Путин пожелал юбиляру здоровья и всего самого доброго.

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#россия #путин #поздравление

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