9:46 17 Марта 2021Происшествия
Жительница Приангарья заморила голодом своего шестимесячного ребенка
Младенец скончался от последствий алиментарной дистрофии в Иркутской области. Мать кормила его заменителем молочного продукта.
Младенец скончался от последствий алиментарной дистрофии в Иркутской области. Мать кормила его заменителем молочного продукта.
Суд назначил наказание в виде одного года ограничения свободы матери, заморившей голодом своего шестимесячного ребенка, сообщают в пресс-службе.
По данным следствия, у малыша развилась алиментарная дистрофия после того, как его в течение нескольких месяцев кормили заменителем молочного продукта, разведенным в воде, который не предназначен для питания детей грудного возраста. Ребенок скончался в реанимации из-за отека головного мозга, а дефицит массы его тела составил 39,9%.
Женщина признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности.