Младенец скончался от последствий алиментарной дистрофии в Иркутской области. Мать кормила его заменителем молочного продукта.

Младенец скончался от последствий алиментарной дистрофии в Иркутской области. Мать кормила его заменителем молочного продукта.

Суд назначил наказание в виде одного года ограничения свободы матери, заморившей голодом своего шестимесячного ребенка, сообщают в пресс-службе.

По данным следствия, у малыша развилась алиментарная дистрофия после того, как его в течение нескольких месяцев кормили заменителем молочного продукта, разведенным в воде, который не предназначен для питания детей грудного возраста. Ребенок скончался в реанимации из-за отека головного мозга, а дефицит массы его тела составил 39,9%.

Женщина признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности.