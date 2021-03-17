Редкое видео с концерта Юлии Началовой появилось в Сети

Подруга и PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева почтила память артистки в годовщину ее смерти, выложив в Instagram редкие кадры с ее выступления.

Подруга и PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева почтила память артистки в годовщину ее смерти, выложив в Instagram редкие кадры с ее выступления.

На видео и фото Началова предстала счастливой и жизнерадостной: ее лучезарная улыбка заряжает энергией весь зал. Тогда фанаты еще не знали, что скоро потеряют любимицу навсегда.

"Два года назад, ровно в этот день, 16 марта, часы, отсчитывающие жизненные мгновения Юлии, остановились. Мгновения, мгновения, мгновения… Из которых складывается жизнь… О них я повествую сегодня. Все съемки "лайфовые", живые, из зала, из-за кулис", — подписала Исаева свой проникновенный пост.

Пользователи Сети присоединились к воспоминаниям об ушедшей артистке. Поклонники отметили, что творчество Началовой занимает важное место в их сердце, ведь ее песни брали за живое и проникали в душу.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стало заражение крови. При жизни артистка страдала серьезными хроническими заболеваниями, что и привело ее к госпитализации и ранней кончине.