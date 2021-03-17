Вашингтон планирует ввести антироссийские санкции из-за "вмешательства" в выборы

Власти США намерены ввести антироссийские санкции из-за якобы вмешательства в американские выборы, которые состоялись в 2020 году. Об этом сообщают СМИ.

Власти США намерены ввести антироссийские санкции из-за якобы вмешательства в американские выборы, которые состоялись в 2020 году. Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, зарубежные СМИ получили рассекреченную версию документа Национального совета по разведке США. В нем сообщается, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры за действия, которые были определены как "иностранное вмешательство в выборы в США". Отмечается, что Россия якобы пыталась дискредитировать президента Джозефа Байдена и Демократическую партию.

Стоит отметить, что Белый дом придвигает тему "вмешательства" уже несколько лет. В 2017 году было инициирование расследования по американским выборам в 2016 году. Вашингтон собрал следственную группу под руководством бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Дело провалилось из-за отсутствия доказательств.