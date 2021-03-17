ВМС Украины получили ракету, из-за которой Россия может "психовать"

Украинский эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил, что ВМС Украины усилены ракетами комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", которые якобы заставят "психовать Россию".

Украинский эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил, что ВМС Украины усилены ракетами комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", которые якобы заставят "психовать Россию".

По словам военного аналитика, данное вооружение считается уникальным, благодаря которому Киев сможет полностью контролировать акватории Черного и Азовского морей.

"Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров", – заявил Жданов.