Судебное заседание по делу экс-мэра Томска перенесли на 8 апреля

Первое заседание по делу о незаконном предпринимательстве и превышении полномочий в отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна перенесли на 8 апреля.

Первое заседание по делу о незаконном предпринимательстве и превышении полномочий в отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна перенесли на 8 апреля.

На заседании Советского районного суда сообщили, что Кляйн недавно перенес операцию и сейчас не может участвовать в процессе из-за состояния здоровья.

"Участие подсудимого невозможно... дело со слушаньем отложено, несмотря на позицию прокурора", — сказал судья, отметив, что ближайшая дата рассмотрения 8 апреля.

Кляйн перенес операцию по удалению опухоли почки и надпочечника в конце февраля. Операция прошла успешно, и уже на следующий день пациент был переведен в общую палату.

Кляйну предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и повышении должностных полномочий. По данным следствия, бывший мэр, заняв пост градоначальника и до своего задержания, покровительствовал компании ОАО "Томское пиво", основным акционером которой он сам и является.