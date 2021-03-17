"Ликвидаторы пандемии коронавируса" могут начать получать льготы в России

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России новую льготную категорию.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России новую льготную категорию.

С таким предложением он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустин, сообщает РИА Новости.

Эти люди могли бы взять звание "Ликвидаторы пандемии коронавируса" и получать на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие привилегии. Борьба с коронавирусом проходит с явной позитивной динамикой, поэтому стоит задуматься над жизнью после пандемии. Петров сравнил пандемию со взрывом на Чернобыльской АЭС.