Трамп намерен стать оппонентом Меган Маркл на следующих выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что жена принца Гарри Меган Маркл будет кандидатом на пост главы государства от демократов.

Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что жена принца Гарри Меган Маркл будет кандидатом на пост главы государства от демократов.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать сообщения о встрече Меган Маркл с представителями Демократической партии США. Он заявил, что надеется на это. Он отметил, что в случае выдвижении Маркл он будет еще больше настроен на участие в следующих выборах президента. Трамп подчеркнул, что не является поклонником Маркл. Об этом бывший глава Белого дома заявил в эфире телеканала Fox News.

Трамп также рассказал, что после скандального интервью принца Гарри и Маркл американской телеведущей Опре Уинфри встречался с королевой Великобритании Елизаветой II и назвал ее замечательным человеком. Республиканец ранее заявлял, что примет окончательное решение относительно следующих президентских выборов позже.