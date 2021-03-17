Европейские сертификаты распространят на "Спутник V"

Европейские сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции распространят на людей, которые привились вакциной "Спутник V", сообщила газета El Pais со ссылкой на проект.

Европейские сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции распространят на людей, которые привились вакциной "Спутник V", сообщила газета El Pais со ссылкой на проект.

Сертификат поможет людям, привитым любым препаратом от коронавирусной инфекции, который одобрен в ЕС, въезжать в страны-члены Евросоюза, одобрившие использование этой вакцины. Также ковид-паспорта получат те, кто использовал "Спутник V" и препарат от китайской компании Sinopharm, поскольку они были одобрены странами ЕС на национальном уровне. Это же коснется вакцин, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Прогнозируется, что документ будет доступен в цифровом и бумажном варианте. На сегодняшний день проект сертификата рассматривает Еврокомиссия (ЕК). По сообщению издания, решение могут огласить в среду, 17 марта. Сертификат будет содержать штрихкод и составлен на английском и языке страны-изготовителя препарата.