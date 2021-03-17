Шойгу напомнил о давних братских отношениях России и Казахстана

Россию и Казахстан связывают давние братские отношения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россию и Казахстан связывают давние братские отношения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава ведомства в беседе с казахстанским агентством Tengrinews отметил, что у сторон нет какого-либо повода, чтобы делить между собой что-то. Он отметил, что полная демаркация границ между РФ и Казахстаном была проведена в 1998 году. Договор о границе был подписан в 2005 году.

Комментируя слова журналиста о попытках рассорить страны, Шойгу заявил, что у России и Казахстана прекрасные отношения, поэтому вмешиваться в них не нужно.

"Когда два друга начинают спорить о чем-то, появляется кто-то третий, которого они знать не знали и в своей дружбе не учитывали никогда", — отметил он.

Шойгу в связи с этим вопросом напомнил о кризисе на Украине. Он обратил внимание на участие США в тех событиях.