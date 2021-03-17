Ветеранов ВОВ предложили освободить от оплаты ЖКУ

Благотворительный фонд "Сердце лидера" направил в Совфед, Госдуму и Минтруд обращение с просьбой освободить ветеранов Великой Отечественной войны от выплат по ЖКХ.

Благотворительный фонд "Сердце лидера" направил в Совфед, Госдуму и Минтруд обращение с просьбой освободить ветеранов Великой Отечественной войны от выплат по ЖКХ.

Согласно тексту обращения, имеющим долги по ЖКХ ветеранам предлагается их простить. Подчеркивается, что этой категории россиян часто приходится не только обеспечивать себя самим, но и помогать другим родственникам.

"Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем введение следующих мер поддержки <...>: списание имеющихся долгов за жилищно-коммунальные услуги, последующая полная отмена платежей за ЖКУ", — говорится в письме, текст которого приводит РИА Новости.

Предлагаемые меры позволят поддержать финансовое положение ветеранов. Также это даст возможность перенаправить финансовые средства на повышение качества их жизни.