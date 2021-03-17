Украинский политик обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия "развернула" масштабную информационную компанию против вакцины AstraZeneca.

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия "развернула" масштабную информационную компанию против вакцины AstraZeneca.

Украинский министр сказал, что именно это привело к тому, что некоторые страны Евросоюза прекращают использовать вакцину. Он добавил, что применение российского препарата пока не одобрено в ЕС. Министр отметил, что одновременно появилась информация об опасности AstraZeneca, которая стала прямым конкурентным препаратом.

Ткаченко сказал, что российские власти решили убрать конкурента с рынка и "дожать" европейских политиков в принятии решения по одобрению "Спутника V". Кремль ранее уже опровергал подобные обвинения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это предположение является "чушью".