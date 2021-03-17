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7:15   17 Марта 2021
Политика

Украинский политик обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе

Украинский политик обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия "развернула" масштабную информационную компанию против вакцины AstraZeneca.

Украинский министр сказал, что именно это привело к тому, что некоторые страны Евросоюза прекращают использовать вакцину. Он добавил, что применение российского препарата пока не одобрено в ЕС. Министр отметил, что одновременно появилась информация об опасности AstraZeneca, которая стала прямым конкурентным препаратом.

Ткаченко сказал, что российские власти решили убрать конкурента с рынка и "дожать" европейских политиков в принятии решения по одобрению "Спутника V". Кремль ранее уже опровергал подобные обвинения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это предположение является "чушью".

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#евросоюз #украина #astrazeneca

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