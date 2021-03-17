Счетная палата предупредила россиян о риске нового топливного кризиса

Счетная палата России предупредила о риске нового топливного кризиса в стране. Об этом говорится в отчете ведомства.

Счетная палата России предупредила о риске нового топливного кризиса в стране. Об этом говорится в отчете ведомства.

Отмечается, что к "укрупненным проблемным областям" относятся возможные риски повышения цен на топливо. Сейчас наблюдается вероятность повторения ситуации мая 2018 года, когда розничные цены на бензин возросли и возникла социальная напряженность.

Счетная палата направила соответствующее обращение в правительство. СП рекомендует поручить Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами и компаниями подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли страны до 2035 года.