Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:05   17 Марта 2021
Экономика

Счетная палата предупредила россиян о риске нового топливного кризиса

Счетная палата предупредила россиян о риске нового топливного кризиса

Счетная палата России предупредила о риске нового топливного кризиса в стране. Об этом говорится в отчете ведомства.

Отмечается, что к "укрупненным проблемным областям" относятся возможные риски повышения цен на топливо. Сейчас наблюдается вероятность повторения ситуации мая 2018 года, когда розничные цены на бензин возросли и возникла социальная напряженность.

Счетная палата направила соответствующее обращение в правительство. СП рекомендует поручить Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами и компаниями подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли страны до 2035 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#бензин #счетная палата #рост цен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров