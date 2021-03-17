Счетная палата назвала причины проблем газификации регионов России

Ежегодные убытки компании "Газпром межрегионгаза" стали одной из причин низкого уровня газификации в России. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам 2020 года.

Ежегодные убытки компании "Газпром межрегионгаза" стали одной из причин низкого уровня газификации в России. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам 2020 года.

Причинами влияния на финансовый результат назван низкий уровень собираемости платежей в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Отмечается, что убыточность "Газпром межрегионгаза" не дает компании эффективно работать без помощи "Газпрома".

Еще одной проблемой стало отсутствие в документах стратегического планирования газовой отрасли РФ целевых показателей газификации регионов страны. Также отмечается, что программы газификации "Газпрома" не синхронизированы с межрегиональными и региональными программами субъектов.