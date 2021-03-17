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6:45   17 Марта 2021
Общество

Счетная палата назвала причины проблем газификации регионов России

Счетная палата назвала причины проблем газификации регионов России

Ежегодные убытки компании "Газпром межрегионгаза" стали одной из причин низкого уровня газификации в России. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам 2020 года.

Причинами влияния на финансовый результат назван низкий уровень собираемости платежей в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Отмечается, что убыточность "Газпром межрегионгаза" не дает компании эффективно работать без помощи "Газпрома".

Еще одной проблемой стало отсутствие в документах стратегического планирования газовой отрасли РФ целевых показателей газификации регионов страны. Также отмечается, что программы газификации "Газпрома" не синхронизированы с межрегиональными и региональными программами субъектов.

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#газ #газпром #регионы

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