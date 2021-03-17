СМИ сообщили об аресте президента "ФСБ" по делу о мошенничестве

Президента "Фонда содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина, в прошлом сотрудника госбезопасности, обвиняют в покушении на мошенничество, сообщает газета "Коммерсант".

Президента "Фонда содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина, в прошлом сотрудника госбезопасности, обвиняют в покушении на мошенничество, сообщает газета "Коммерсант".

По версии следствие, президент "ФСБ" хотел получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на помощь в решении проблем, возникших из-за якобы существующего уголовного преследования в отношении бизнесмена.

Со слов Першина, полицейские якобы направят материалы проверки в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их хищения.

После беседы с Андреем Першиным возглавляющий компанию Сергей Мелин обратился в Федеральную службу безопасности. Все дальнейшие переговоры между ними контролировались сотрудниками ФСБ.

Задержание Першина произошло после получения первого транша в размере 100 тысяч рублей.