Роструд объяснил правила восстановления потерянной трудовой книжки

Сотрудники Роструда рассказали, что нужно сделать для восстановления потерянной раннее бумажной версии трудовой книжки.

Сотрудники Роструда рассказали, что нужно сделать для восстановления потерянной раннее бумажной версии трудовой книжки.

Россиянам с 2021 года при первом трудоустройстве будут оформлять уже только электронную трудовую книжку. Восстановить утерянную бумажную трудовую книжку человек может при переходе на новую работу, обратившись с этой просьбой на предыдущее место труда, так как новый работодатель не обязан ее восстанавливать. Об этом сообщается на портале "Онлайнинспекция.рф".

С 7 марта россияне смогут занести свой трудовой стаж в электронной версии трудовой книжке, в ней указывается информация о работе, начиная с 2020 года. Остальной стаж будет храниться на бумажной трудовой. Для внесения всего трудового стажа в электронную книжку необходимо написать заявление в любом отделении ПФР.