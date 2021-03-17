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5:32   17 Марта 2021
Политика

Европейский политик признал ошибки в отношениях с Россией

Европейский политик признал ошибки в отношениях с Россией

Европа допускала ошибки в отношениях с Россией, но шанс их наладить все еще имеется. Об этом заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

Сегодня взаимоотношения ЕС и России достигли "низшей точки", но шанс из перезагрузки все еще сохраняется. Страны должны для этого "строить мосты, а не возводить преграды". Об этом информирует издание Kurier.

По его словам, Евросоюзу нужно уменьшать количество санкций против Москвы и создавать доверительные отношения, реализуя более глубокое партнерство в сферах экономики и культуры. Он также отметил, что ЕС должен сотрудничать с Россией в вопросах цифровизации и изменения климата.

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#россия #европа #отношения

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