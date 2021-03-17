Пушков резко прокомментировал слова Зеленского об интеграции Крыма в состав Украины

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского касательно годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского касательно годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Глава Украины 9 марта сообщил, что страна не планирует отказываться от полуострова и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма". К тому же президент страны подчеркнул, что референдум в Крыму был "фейковый".

"Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое", — прокомментировал Пушков на странице в Twitter.

Сенатор добавил, что в связи с невыполнением обещаний уровень доверия к президенту упал в четыре раза. Напомним, что Крым присоединился к составу РФ после проведенного референдума в 2014 году, на котором за выступили 95,6 % избирателей.