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4:59   17 Марта 2021
Политика

Пушков резко прокомментировал слова Зеленского об интеграции Крыма в состав Украины

Пушков резко прокомментировал слова Зеленского об интеграции Крыма в состав Украины

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского касательно годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Глава Украины 9 марта сообщил, что страна не планирует отказываться от полуострова и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма". К тому же президент страны подчеркнул, что референдум в Крыму был "фейковый".

"Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое", — прокомментировал Пушков на странице в Twitter.

Сенатор добавил, что в связи с невыполнением обещаний уровень доверия к президенту упал в четыре раза. Напомним, что Крым присоединился к составу РФ после проведенного референдума в 2014 году, на котором за выступили 95,6 % избирателей.

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#крым #полуостров #воссоединение

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