Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:23   17 Марта 2021
Политика

ДНР заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения с Украиной

ДНР заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения с Украиной

Представитель ДНР Алексей Никоноров рассказал, что ситуация на линии соприкосновения Украины и Донбасса становится все острее — в ход пошли минометы.

Киев ведет бессмысленные диалоги, а не пытается обсудить снижение уровня эскалации конфликта или восстановление повреждений и разрушений, сообщил Никаноров по данным "Известий".

"Со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров", — отметили в пресс-службе представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украина готова говорить на "любые абстрактные темы", но только не о самом важном. Представители Украины не готовы обсуждать, как восстановить тишину по линии соприкосновения с ДНР и стабилизировать обстановку, заключил Никаноров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #украина #днр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров