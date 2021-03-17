ДНР заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения с Украиной

Представитель ДНР Алексей Никоноров рассказал, что ситуация на линии соприкосновения Украины и Донбасса становится все острее — в ход пошли минометы.

Представитель ДНР Алексей Никоноров рассказал, что ситуация на линии соприкосновения Украины и Донбасса становится все острее — в ход пошли минометы.

Киев ведет бессмысленные диалоги, а не пытается обсудить снижение уровня эскалации конфликта или восстановление повреждений и разрушений, сообщил Никаноров по данным "Известий".

"Со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров", — отметили в пресс-службе представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украина готова говорить на "любые абстрактные темы", но только не о самом важном. Представители Украины не готовы обсуждать, как восстановить тишину по линии соприкосновения с ДНР и стабилизировать обстановку, заключил Никаноров.