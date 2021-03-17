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3:53   17 Марта 2021
Политика

Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на результаты выборов

Разведка США заявила о попытках Ирана повлиять на результаты выборов

Иран оказывал влияние на ход президентских выборов, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа, указано в докладе директора Национальной разведки США.

"Устремления иранского руководства помешать Трампу переизбраться были вызваны в том числе пониманием того, что режим столкнулся со значительными угрозами со стороны США", — отметили авторы сообщения.

Помимо этого, Минюст США и ФБР не обнаружили вмешательства других стран в процедуру выборов. Также ведомства сообщили, что не было попыток исказить результаты подсчета голосов или воспрепятствовать голосованию со стороны иностранных государств.

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#сша #выборы #иран

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