Медведчук обжаловал санкции Зеленского в Верховном суде Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук оспорил санкции.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук оспорил санкции.

Медведчук обжаловал санкции, которые против него ввел украинский президент Владимир Зеленский в Верховном суде. Он оспорил указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом заявила пресс-служба Верховного суда.

Зеленский указом ввел санкции по решению СНБО Украины против Медведчука и других лиц и компаний. Санкции также введены против жены Медведчука, гражданской супруги депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и нескольких россяин.