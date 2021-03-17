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3:43   17 Марта 2021
Политика

Медведчук обжаловал санкции Зеленского в Верховном суде Украины

Медведчук обжаловал санкции Зеленского в Верховном суде Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук оспорил санкции.

Медведчук обжаловал санкции, которые против него ввел украинский президент Владимир Зеленский в Верховном суде. Он оспорил указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом заявила пресс-служба Верховного суда.

Зеленский указом ввел санкции по решению СНБО Украины против Медведчука и других лиц и компаний. Санкции также введены против жены Медведчука, гражданской супруги депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и нескольких россяин.

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