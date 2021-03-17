Захарова высмеяла заявление Киева о проблемах вакцины AstraZeneca из-за России

Украинский министр культуры и информационной политики Александра Ткаченко заявил в своем Telegram-канале, что трудности с AstraZeneca в Европе "устроила" Москва.

Украинский министр культуры и информационной политики Александра Ткаченко заявил в своем Telegram-канале, что трудности с AstraZeneca в Европе "устроила" Москва.

По словам Ткаченко, приостановка использования вакцины AstraZeneca с высокой долей вероятности якобы связана с информационной российской кампанией, которая расчищает рынок для "Спутника V". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления чушью.

"Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", — написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook.