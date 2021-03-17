Оформление новых трудовых книжек может стать платным

Минтруд доработал проект приказа министерства "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек".

Минтруд доработал проект приказа министерства "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек".

Документ был составлен с учетом предложений экспертов, в том числе Национального агентства развития квалификаций и профсоюзных организаций. Спорный 48-й пункт решили не исключать из проекта. Согласно ему, за выдачу трудовых книжек будет взиматься плата, передает "Российская газета".

"При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 и 49 настоящего Порядка", — сказано в документе.

Нововведение предусматривает плату за выдачу трудовых книжек, кроме случаев, когда документ был испорчен не по вине работника или когда его потерял работодатель. На сегодняшний день трудовые книжки не оплачиваются, так как это возлагается на работодателя.