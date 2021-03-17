Финансист Купцикевич спрогнозировал изменения курса доллара и евро

Российская валюта сможет забрать у доллара еще три рубля в ближайшее время, сообщил финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Российская валюта сможет забрать у доллара еще три рубля в ближайшее время, сообщил финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По словам эксперта, американскую валюту ожидает очередное снижение, а рубль до конца текущего месяца сможет укрепиться. С прошлого года доллар не стоил ниже 73 руб., а уменьшение диапазона до 70 руб. уведет российскую валюту в другой диапазон, отмечает "Российская газета".

Ранее стало известно, что финансисты рекомендовали приобретать доллары и евро тем, кто планируют конвертировать деньги. Аналитик компании "Универ Капитал" Андрей Верников уверен, что снижение американской и европейской валют продолжится на фоне сохранения высоких цен на нефть. Впервые с декабря 2020 года курс доллара опустился ниже отметки в 73 рубля — до 72,9 рублей за доллар.