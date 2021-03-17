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1:18   17 Марта 2021
Политика

Погранслужба Украины заявила о нарушении Россией воздушной границы

Погранслужба Украины заявила о нарушении Россией воздушной границы

Государственная пограничная служба Украины обратилась к России в нарушении воздушных границ на Сумской областью.

Пограничники уже сделали запрос в ФСБ РФ с требованием озвучить причины захода на территорию другой страны и обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины", — проинформировали в ведомстве.

Вертолет пробыл на территории Украины непродолжительное время. По сообщению пресс-службы, он очень скоро покинул воздушное пространство и отправился в обратную сторону.

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#вертолет #россия #украина

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