Погранслужба Украины заявила о нарушении Россией воздушной границы

Государственная пограничная служба Украины обратилась к России в нарушении воздушных границ на Сумской областью.

Государственная пограничная служба Украины обратилась к России в нарушении воздушных границ на Сумской областью.

Пограничники уже сделали запрос в ФСБ РФ с требованием озвучить причины захода на территорию другой страны и обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины", — проинформировали в ведомстве.

Вертолет пробыл на территории Украины непродолжительное время. По сообщению пресс-службы, он очень скоро покинул воздушное пространство и отправился в обратную сторону.