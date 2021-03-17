1:18 17 Марта 2021Политика
Погранслужба Украины заявила о нарушении Россией воздушной границы
Государственная пограничная служба Украины обратилась к России в нарушении воздушных границ на Сумской областью.
Государственная пограничная служба Украины обратилась к России в нарушении воздушных границ на Сумской областью.
Пограничники уже сделали запрос в ФСБ РФ с требованием озвучить причины захода на территорию другой страны и обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.
"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины", — проинформировали в ведомстве.
Вертолет пробыл на территории Украины непродолжительное время. По сообщению пресс-службы, он очень скоро покинул воздушное пространство и отправился в обратную сторону.