Доказательства влияния иностранных государств на итоги президентских выборов 2020 года в США не обнаружены, сообщило ФБР.

Доказательства влияния иностранных государств на итоги президентских выборов 2020 года в США не обнаружены, сообщило ФБР.

Минюст США и ФБР не смогли найти подтверждающих фактов о вмешательстве других стран в избирательный процесс. Ведомства не выявили доказательств, что какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица вносили изменения в подсчет голосов, сообщает Федеральное агентство новостей.

В марте прошлого года Минюст США снял обвинения с компании "Конкорд" и бизнесмена Евгений Пригожина, которых обвиняли в причастности к президентским выборам в США 2016 года, сообщает ТАСС. После выигранного судебного процесса предприниматель и компания "Конкорд" потребовали от Интерпола прекратить преследование. В августе запрос был удовлетворен.

Попытку доказать "российское вмешательство" в выборы президента США в 2016 году выполнил экс-спецпрокурор Роберт Мюллер. Потратив почти 30 млн долларов средств налогоплательщиков, Мюллер признал провал расследования и ушел в отставку.