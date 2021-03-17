Принц Гарри впервые поговорил с королевской семьей после скандального интервью

Герцог Сассекский напрасно встретился со своим отцом принцем Чарльзом и братом принцем Уильямом после скандального интервью Опре Уинфри, передает телеканал CBS News.

Герцог Сассекский напрасно встретился со своим отцом принцем Чарльзом и братом принцем Уильямом после скандального интервью Опре Уинфри, передает телеканал CBS News.

По словам принца Гарри и его жены Меган Маркл, разговор прошел непродуктивно, однако пара рада тому, что диалог с королевской семьей все-таки начался. Телеведущая канала CBS Гейл Кинг огласила, что пара еще не общалась с супругой принца.

В интервью с известной американской телеведущей Уинфри, герцог и герцогиня сделали резонансные заявления, которые заметно сказались на имидже британской монархии и царской семьи. Маркл сообщила, что родственники были обеспокоены цветом кожи будущего ребенка и оказывали негативное влияние на девушке. В ходе разговора она призналась, что из-за обвинений ее посещали мысли о самоубийстве. В свою очередь Букингемский дворец пообещал поднять расовую проблему.